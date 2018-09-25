Українські військові кораблі, які пройшли через Керченську протоку, прибули до Маріуполя (фото)

Українські військові кораблі пройшли Керченську протоку.

Українські військові кораблі, які пройшли через Керченську протоку, прибули до місця призначення.

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Про це повідомляє Український мілітарний портал. "Пошуково-рятувальне судно "Донбас" та морський буксир "Корець" прийшли до Маріуполя, разом з ними прийшло два малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянськ їм на зустріч вийшли малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".

Українські військові кораблі пройшли Керченську протоку і вийшли в Азовське море.