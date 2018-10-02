Прокуратура направила в суд справу про побиття нардепа Найєма

Троє учасників конфлікту постануть перед судом, ще одному фігуранту, якому закидають безпосереднє побиття депутата, заочно оголошено про підозру і оголошено у міжнародний розшук.

Прокуратура міста Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, причетних до хуліганських дій відносно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма 30 квітня 2018 року біля Бесарабської площі у Києві.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, дії трьох учасників інциденту кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України.

"На даний час підозрювані та їх адвокати ознайомились з матеріалами кримінального провадження, отримали копії обвинувального акту, який 2 жовтня 2018 направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Водночас заочно оголошено про підозру ще одному фігуранту, якому інкримінують безпосереднє завдання депутату удару в обличчя, його дії кваліфіковано за статтями ч.2 ст. 296 та ч.1 ст.122 (умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості) КК України.

"Матеріали стосовно вказаної особи виділені в окреме кримінальне провадження у зв’язку із оголошенням його у міжнародний розшук", - зазначили у прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль народного депутата Найєма підрізав Mercedes, почалася суперечка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували й згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - Магомед-Амін Саітов, який в день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, його оголошено в розшук.

5 травня він був затриманий в Азербайджані. ГПУ направила в Азербайджан запит на екстрадицію Саітова до України. Азербайджанська сторона відмовила.