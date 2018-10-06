Клімкін нагадав про історію зі Скрипалями і допустив запровадження для росіян біометричних віз

Глава МЗС Павло Клімкін також виступає за введення попереднього інформування росіянами про приїзд в Україну.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін допускає можливість запровадження для росіян біометричних віз.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків".

Він заявив, що система біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ є ефективною.

"Ми створюємо банк даних, ми прекрасно розуміємо, що можуть бути маніпуляції, як бачите, відома історія з отруєнням Скрипалів - зміна ідентичності тощо. Якщо є біометричні дані, ми прекрасно знаємо, про яких людей ідеться, і просто зміна документів вже не допоможе", - заявив Клімкін.

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"Цей банк буде напрацьований. Ми далі будемо дивитися на його ефективність, але я вважаю, що цього замало. Нам потрібні подальші заходи, в тому числі і попередній запит, а щонайменше - попереднє інформування російськими громадянами, що вони їдуть до України", - наголосив Клімкін і додав, що стосовно цього Рада національної безпеки і оборони ухвалювала рішення.

"Не виключено, що нам потрібно дивитися на їх пересування (росіян - УНІАН) територією України", - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку глава МЗС сказав, що контроль за пересуванням росіян територією України зараз "робиться частково", а саме "для частини осіб, щодо яких є підозри".

"Але відслідковувати всіх, звичайно, достатньо складно. Але в перспективі, як це спрацює, потрібно аналізувати. Звичайні візи з Росією нам не допоможуть", - сказав Клімкін.

"Тоді, якщо це буде недостатньо ефективно, потрібно буде думати над впровадженням біометричних віз", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 січня 2018 року на кордоні у 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску запровадила біометричний контроль для іноземців.

Біометричний контроль на кордоні діє для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки України.

До списку згаданих країн увійшла й Росія.