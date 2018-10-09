Генсек Ради Європи Ягланд намагається повернути російську делегацію в ПАРЄ – Геращенко

Член парламентської делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що «сили й настрої» на сесії ПАРЄ з приводу повернення російської делегації діляться 50/50.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути російську делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи.

Перший заступник голови Верховної Ради, член парламентської делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Українській делегації таки вдалося вивести з себе Генсека РЄ Ягланда, який поставив собі мету: до закінчення свого президентства хоч тушкою, хоч чучелом повернути Росію в ПАРЄ, без всякого виконання нею резолюцій Асамблеї», - написала вона.

За словами Геращенко, член української делегації Олена Сотник нагадала «лицемірам з Асамблеї, які намагаються прикрити свою колаборацію добрими намірами, що начебто, повертаючи Росію, вони дають можливість російським громадянам захищати свої права в ЄСПЧ, що Держдума РФ давно прийняла закон, яким не визнає рішення Європейського суду з прав людини».

«Сергій Соболєв так само нагадав страсбурзьким лицемірам, які говорять, що парламенти, й особливо парламентська опозиція, не відповідає за дії Путіна, що в Держдуми немає ніякої опозиції, й Держдума несе повну відповідальність за анексію Криму і війну на Донбасі, бо голосувала за це», - написала Геращенко.

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Сама вона нагадала про політв‘язнів Кремля, зокрема, незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, якого погрожують годувати примусово.

Крім того, ще один член української делегації Олексій Гончаренко нагадав, що з росіянами страшно сідати за один стіл - можуть отруїти, й потрібні засоби для хімзахисту, якими варто користуватися тим, хто збирається відкрити Росії двері. Для наочності він вдягнув гумові рукавички, зауважила Геращенко.

«І тут Генсек Ягланд таки зірвався. Він взяв слово, побіг на трибуну й почав виправдовуватися, що, мовляв, він писав висновок до цієї злощасної резолюції, яку обговорює зала, не з власної ініціативи, а бо його.... попросило керівництво ПАРЄ", - написала Геращенко.

Виступ Ягланда, за словами Геращенко, мав абсолютно протилежний ефект.

"Британські консерватори виступили з приводу процедури ведення дебатів і заявили, що не дозволять Ягланду втручатися в голосування, тиснути на Асамблею, впливати на хід голосування й на дебати і взагалі проти шантажу і тиску. Обговорення дуже емоційне й драматичне. Більше 50 виступаючих", - повідомила вона.

Також Геращенко додала, що, "судячи з виступів - сили й настрої діляться 50/50. Здорова частина Асамблеї чітко називає речі своїми іменами, що ці зміни до регламенту (ПАРЄ) спрямовані виключно на повернення Росії, й це неможливо без виконання Росією Мінських угод, резолюцій ПАРЄ, повернення Криму і Донбасу, звільнення заручників.

Але чимало європейських респектабельних політиків продовжують волинку про діалог, необхідність сплати внесків РФ, без яких Ягланду і секретаріату немає достатньо євро на круасани, інші пусті словеса, за якими, насправді, цинічна зрада принципів. Це дуже огидно".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ПАРЄ розглядають зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Зокрема, в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Разом з тим доповідач ПАРЄ Петра де Саттер запевнила, що доповідь про внесення змін до процедури Асамблеї не має на меті скасування санкцій проти російської делегації.

8 жовтня на відкритті сесії президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідно обговорити внесення змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.