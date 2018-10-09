Доповідь про внесення змін до процедури ПАРЄ не має нічого спільного зі скасуванням санкцій проти Росії - доповідач

Депутат з Бельгії Петра де Саттер нагадала, що права делегації РФ у ПАРЄ були призупинені, але російську делегацію ніхто не виключав з Асамблеї.

Депутат з Бельгії Петра де Саттер, яка є доповідачем з питання внесення змін у процедури і правила ПАРЄ щодо оскарження повноважень національних делегацій, запевняє, що її доповідь не має на меті зняття санкцій з делегації Російської Федерації.

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Про це доповідач повідомила в рамках осінньої сесії ПАРЄ, яка транслюється на сайті Асамблеї. Вона заявила, що у 2014 та 2015 році ПАРЄ не ухвалювала рішення про виключення делегації РФ.

"Як сигнал засудження дій, що порушували міжнародне право, Асамблея вирішила позбавити (російську) делегацію низки прав. Одразу же після того уряд Російської Федерації повідомив Раду Європу про свій намір призупинити здійснення фінансових внесків в бюджет Ради Європи, допоки її делегація не відновить свої обов'язки в Асамблеї", - сказала де Саттер.

"І звичайно не йдеться про намір регламентного комітету представити доповідь, яка була би спрямована на послаблення або навіть скасування процедури, за якою можна поставити під сумнів повноваження (національних делегацій - УНІАН)", - наголосила вона.

"І звичайно, ця доповідь не має нічого спільного зі скасуванням санкцій проти Російської Федерації", - підкреслила де Саттер.

Водночас вона визнала, що хоча ситуація з російською делегацією стала першопричиною до започаткування дебатів щодо посилення процесу ухвалення рішень в Асамблеї у контексті повноважень національних делегацій, "ці дебати не про Росію".

"Ці дебати про компетенцію Асамблеї у збереженні процедури не узгодження повноважень у зв'язку з серйозними порушеннями принципів і цінностей Ради Європи", - додала доповідач ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилась відкласти представлення доповіді про внесення змін до правил і процедур Асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, представлених в ній.

Сьогодні в ПАРЄ розглянуть зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії.

8 жовтня голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідне обговорення про внесення можливих змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.