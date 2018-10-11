Формальне розмежування на "лівих" і "правих" слабо виражене в українському суспільстві - опитування

Прихильники центристських поглядів становлять більшість (абсолютну або відносну) в усіх регіонах України.

Формальне розмежування на «лівих» і «правих» слабо виражене в українському суспільстві, прихильники центристських поглядів становлять більшість в усіх регіонах країни.

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Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі за результатами опитування, проведеного Центром Разумкова.

«Визначаючи свою позицію між «лівими» і «правими» за шкалою від 1 до 10 (де 1 – крайня ліва позиція, 10 – крайня права позиція), середнє значення відповідей респондентів становить 5,2 бали. При цьому 23% опитаних тяжіють до лівого ідеологічного крила, 18% – до правого, а переважна більшість (58%) дотримується центристської позиції. Крайні «права» та «ліва» позиції мають однаково низьку популярність – близько 2%», - йдеться в прес-релізі.

Згідно з опитуванням, на Заході України респонденти в середньому розташовують себе «правіше» (5,9 балів при середньому значенні по Україні 5,2 бали). Прихильники центристських поглядів становлять більшість (абсолютну або відносну) в усіх регіонах України. На Заході частка респондентів, що віднесли себе до правого ідеологічного спектру, значно більша, ніж у решті регіонів (35%). Натомість на Сході, Півдні та в Центрі країни більшими, ніж на Заході, є частки «центристів» та «лівих».

Крім того, у прес-релізі зазначається, що жоден із ідейно-політичних напрямів не користується переважаючою підтримкою громадян. Так, національно-демократичний напрям обрали 17% респондентів, соціал-демократичний – 8%, ліберальний – 4%, соціалістичний, екологічний, національно-радикальний, а також політичний напрям, що включає ідеї возз’єднання України з Росією, обрали по 3% опитаних.

На Заході дещо більше респондентів, ніж у інших регіонах, асоціюють себе з національно-демократичним напрямом, на Сході та в Центрі – з соціально демократичним.

В усіх регіонах близько половини опитаних (49% – на Заході, 55% – у Центрі, 54% – на Півдні та 51% – на Сході) не змогли визначитись щодо самоідентифікації з тим чи іншим ідейно-політичним напрямом.

Довідка. Опитування проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 червня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%