Угорщина видала десятки тисяч паспортів громадянам України на Закарпатті - Клімкін

Глава МЗС пропонує закарпатцям не порушувати законодавство України, яке не передбачає подвійного громадянства, і самостійно усунути порушення, зробивши "чесні кроки на зустріч українському законодавству".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Угорщина видала десятки тисяч паспортів громадянам України, що проживають у Закарпатській області.

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Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

Глава МЗС вкотре наголосив, що відповідно до 19 статті закону України про громадянство добровільне набуття іншого громадянства є підставою для втрати громадянства України.

"Свідомі громадяни, якщо вони набувають, вони мають відмовитись від цього громадянства. В цьому випадку такого не відбулося. Ми знаємо, що паспортів дуже багато. Я не хочу свідомо спекулювати... але мова йде про десятки тисяч паспортів", - наголосив Клімкін.

"Але у нашому законодавстві не передбачено покарання, якщо ти звичайний громадяни. Тобто, ніхто не прийде і не потягне тебе умовно у в'язницю. Хоча на угорських сайтах ви зараз прочитати все, що завгодно", - наголосив Клімкін.

Водночас, він нагадав, що у статті 19 закону про держслужбу сказано, що державний службовець не може мати подвійне громадянство.

"Тоді виникає питання, яким чином це буде зреалізовано з точки зору адміністрування? Ми знаємо, що дуже обмежена зараз є кількість тих, хто знаходиться на державній службі. Дехто з них... вже відповідним чином почали процес залишення державної служби. І я вважаю, що у цьому випадку це є очевидним порушенням українського законодавства", - заявив Клімкін.

"І самі громадяни, і я їх вважаю українськими громадянами, які його порушують, це порушення мають усунути. Це у даному випадку їх справа і нам це прекрасно зрозуміло", - заявив Клімкін.

"Я думаю, що після останніх подій, ті хто розуміють, що вони мають подвійне громадянство, і вони знаходяться на державній службі, мають самі здійснити чесні до українського законодавства кроки", - підкреслив він.