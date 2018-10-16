ГПУ направила до Франції запит щодо екстрадиції українського чиновника-корупціонера

Чиновник використовував підроблене свідоцтво про власну смерть.

Генеральна прокуратура України направила запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі затриманого на території Бургундії 36-річного громадянина України, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

"Досудовим розслідуванням, яке проводить столична прокуратура, встановлено, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн євро, які були перераховані як передоплата за товар. У подальшому зазначені грошові кошти буди переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як зазначається, встановлено, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни.

За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), 1 серпня 2018 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, у січні французька жандармерія ініціювала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку, за який було заплачено 3 млн євро компанією з Люксембургу, чиїм головним власником був український громадянин, який підозрюється у широкомасштабній корупції в Україні. Також підозрюваний вважається причетним до складної справи про міжнародне шахрайство та відмивання коштів.

5 жовтня французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала українця в Бургундії, неподалік Діжона.

Конфіскація його речей і майна лише впродовж одного дня становила суму у розмірі понад 4,6 млн євро, включно із замком, автомобілем Rolls Royce Phantom та трьома творами мистецтва Сальвадора Далі.