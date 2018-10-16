Україна вимагає від РФ негайно скасувати підготовку фейкових виборів на окупованому Донбасі

Сьогодні відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.

Україна вимагає від РФ і представників Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку так званих виборів на окупованому Донбасі.

Про це написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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Сьогодні відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи, в якій Україну представляв радник президента Руслан Демченко.

"Українська сторона сьогодні вимагала від РФ і маріонеток Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку фейкових, нікчемних "виборів" на окупованому Донбасі", - розповіла Геращенко.

Українські представники звернулися до спецпредставника головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Італії, посла Мартіна Сайдіка, з проханням підготувати спеціальну заяву від головуючої в ОБСЄ країни, в якій чітко вказати нелегітимність будь-яких виборів на окупованих територіях.

"ОБСЄ повинна чітко заявити, що вибори в Донецьку і Луганську можуть проводитися виключно за українським законодавством, відповідно до стандартів ОБСЄ, під наглядом незалежних спостерігачів. А фейкові "вибори", які Кремль планує провести на окупованих РФ територіях 11 листопада, не відповідають букві і духу мінських угод, які спрямовані на дестабілізацію ситуації і зриву мирних переговорів", - додала вона.

Геращенко уточнила, що вимогу негайно скасувати псевдовибори піднімали не тільки на ТКГ, але і у всіх робочих групах.