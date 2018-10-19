Матіос назвав чотири версії причин падіння військового літака Су-27 у Вінницькій області

За його словами, в липні літак пройшов капітальний ремонт і повну модернізацію.

Слідство розглядає чотири версії причин падіння військового літака Су-27 у Вінницькій області, серед них - людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, заправка літака неякісним паливом або погодні умови.

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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Наразі відпрацьовуються чотири основні версії: людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним паливом або погодні умови, які призвели до катастрофи», - заявив він.

За словами головного військового прокурора, в липні літак пройшов капітальний ремонт з повною модернізацією.

Матіос відзначив, що з моменту цього ремонту він налітав 20 годин, а його ресурс по всім державним технічним експертизам був продовжений на 12 років.

«Ми допитали майже всіх свідків», - додав він, зазначивши, що був зроблений огляд місця події.

«Ми зібрали залишки тіл, вони були розкидані майже до кілометра. Літак, його носова частина увійшла майже штопором під нахилом в землю більше ніж 1,5 метра», - зауважив він.

За словами Матіоса наразі на одному із заводів Міноборони відбувається відновлення «чорної скриньки» та зняття з нього наявної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня близько 17.00 в районі села Уланів на Вінниччині між населеними пунктами Бердичів та Хмільник у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Загиблими двома льотчиками є українець - начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗСУ, а також американець - офіцер Національної гвардії США.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону розслідує кримінальне правопорушення, передбачене ст. 416 Кримінального кодексу України "Порушення правил польотів або підготовки до них".