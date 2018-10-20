Ціна на газ буде справедливою – втричі меншою - Тимошенко на зустрічі з громадою Кривого Рогу

Підняття ціни на газ на 23,5% лідер партії назвала викликом всім українцям.

Юлія Тимошенко закликала депутатів усіх рівнів повстати проти рішення Порошенка підвищити тарифи на газ для громадян.

Про це вона заявила під час зустрічі з громадою міста Кривий Ріг, на Дніпропетровщині.

Підняття ціни на газ на 23,5% лідер партії назвала викликом всім українцям.

«Учора ми звернулися до депутатів усіх рівнів негайно скликати позачергові сесії. Ми звернулися до спікера Андрія Паруб’я з вимогою провести позачергове засідання Верховної Ради. Якщо депутати, яких українці делегували, не проголосують за мораторій на підвищення тарифів на газ, жодному з них більше не давати путівки в органи влади. Підвищення тарифів – це реальна руйнація життя українців», – наголосила вона.

За словами Тимошенко, влада, власники українських газових родовищ, розповідають людям, що у світі є ринкова ціна на газ і що нам також треба мати ринкову ціну на газ.

«Вони кажуть, ми вам встановлюємо таку ціну, як в Європі. Але, по-перше, двох країн ЄС з однаковою ціною на газ не існує. Тарифи на газ, на воду, на тепло встановлюються в кожній країні з врахуванням того, скільки здатні платити споживачі, скільки потягне народ», – пояснила лідер «Батьківщини».

Голова партії зауважила, що в ЄС доходи людей, у середньому, у 16 разів вищі за доходи українців.

«Якщо в них високі доходи, то їм ставлять високі тарифи, бо тарифи – це ще один податок. А як нам, де доходи у 16 разів нижчі, можна поставити найвищі в Європі тарифи?» – обурилася вона.

На переконання Юлії Тимошенко, тарифи – це просто величезна система поборів через монопольні структури: «Ринок встановлює ціну, а ціна в Україні встановлюється постановою уряду. Десь у світі є ринок, де ціна постановою уряду встановлюється? Це обман!».

Як зазначає політик, вартість українського газу, враховуючи собівартість видобутку, ренту, транспортування, податки – це максимум $80-90 за тис. куб. м. Лідер партії навела приклад Казахстану, який виробляє достатньо власного газу та продає своїм жителям по $92 за тис. куб. м.

Перепродаж українцям газу власного видобутку за втричі завищеною ціною Юлія Тимошенко назвала корупційною махінацією влади.

Для того, щоб вирішити ситуацію з тарифами, переконана лідер «Батьківщини», треба мати один ресурс – політичну волю: «Ми припинимо це знущання над людьми. Громадяни матимуть газ за власною, справедливою ціною».