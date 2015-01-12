Німеччина про заяву Яценюка щодо вторгнення СРСР: Це вираження свободи, яка для нас важлива

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це Шефер сказав на прес-конференції в Берліні, роз'яснюючи як представник зовнішньополітичного відомства Німеччини офіційну позицію Берліна з приводу слів прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про "вторгнення СРСР в Україні і Німеччину" в ефірі німецького телеканалу ARD.

За його словами, "це вираження свободи, яка для нас дуже важлива". "Тому питання про інтерпретацію висловлювань слід направляти не уряду Німеччини, а автору цих заяв", - сказав Шефер.

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При цьому представник німецького МЗС нагадав, що "нацистська Німеччина під час Другої світової війни вела страшну загарбницьку війну проти Радянського Союзу", яка стала причиною "невимовних страждань незліченної кількості росіян, українців та інших громадян СРСР". "Позиція Німеччини щодо цього періоду її історії гранично ясна, а позиція уряду ФРН залишається абсолютно незмінною", - підкреслив Шефер.