ВР звернулася до Меркель, Олланда і Путіна щодо звільнення Савченко

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Канцлера Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель, Президента Французької Республіки Франсуа Олланда та Президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо звільнення протиправно утримуваної під вартою в Російській Федерація народного депутата України восьмого скликання, члена Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Вікторівни Савченко» (реєстраційний номер 1700).

Читайте такожАдвокат: Савченко після 31 дня голодування "виглядає не дуже"

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 304 із 341 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У зверненні зазначається, що ВР розраховує на міжнародну солідарність та підтримку і звертається Меркель, Олланда та Путіна, як до лідерів країн, які будуть брати участь в зустрічі з врегулювання ситуації на Донбасі у «нормандському форматі», із закликом невідкладно вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого звільнення народного депутата України VIII скликання, члена Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Савченко, а також звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших громадян України, які всупереч їх волі протиправно утримуються на території РФ.

У зверненні сказано, що 26 жовтня 2014 року на позачергових виборах до Верховної Ради України Савченко було обрано народним депутатом України за списками політичної партії “ВО “Батьківщина”, а 27 листопада 2014 року вона набула повноважень народного депутата України VIII скликання.

Також зазначається, що, згідно з постановою Верховної Ради від 25 грудня 2014 року № 45-VIII, Савченко конституційною більшістю голосів обрано членом Постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ.

У зверненні сказано, що «вперше за історію незалежної Української держави обраний до Верховної Ради України народний депутат України не має можливості представляти народ України у сесійний залі українського парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, оскільки утримується під вартою на території іншої держави за безпідставними обвинуваченнями та з очевидним порушенням міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини».

У документі нагадується, що 15 грудня 2014 р. Савченко оголосила голодування через протиправне утримання під вартою та ненадання їй медичної допомоги, що, зокрема, «є порушенням статті третьої Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини». «З кожним днем стан її здоров’я погіршується, що становить реальну небезпеку для її життя», - сказано у зверненні.

Постановою ВР доручило Міністерству закордонних справ України поінформувати міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та Російської Федерації про зміст цього Звернення.