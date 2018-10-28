Угорщина – на боці Росії: Тука назвав роздачу угорських паспортів на Закарпатті спецоперацією

На думку заступника міністра, події в Берегові – лише демонстрація частини проблеми.

Висилка консула Угорщини з України була адекватною реакцією на скандал з роздачею угорських паспортів в Берегові, вважає заступник глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

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В інтерв'ю «Обозревателю» чиновник зазначив, що на місці глави МЗС України Павла Клімкіна вислав би консула вже наступного дня, а не тягнув два тижні, намагаючись змінити ворожу позицію Будапешта.

«Абсолютно зрозуміло, яка це позиція, жодних дискусій і близько не буде, тим більше керівництво Угорщини займає виключно проросійську позицію. Це була спецоперація. Яким чином потрібно взагалі реагувати на цю ситуацію?», – вказав Лою.

На думку заступника міністра події в Берегові – лише демонстрація частини проблеми. «За великим рахунком, якби хтось не виклав це відео в мережу, а просто передав спецслужбам, то жодної реакції не було б», – припустив він.

«Тільки широкий розголос цього відео призвів до того, що довелося реагувати на те неподобство, яке ми мовчки спостерігаємо на нашій землі впродовж 15 років, а може і більше. Вважаю це неприпустимим, Україна має діяти більш рішуче і нікому не дозволено порушувати закони на нашій землі», – підкреслив Лою.

Урядовець також визнав, що Закарпаття – один з регіонів в якому довгий час не велося політики центральної влади.

«Я неодноразово цю тезу окреслював, що з першого дня незалежності на території України існувало три регіони, які були віддані на відкуп місцевим елітам в обмін на лояльність до центральної влади — Крим, Закарпаття та Донецьк. Дві території ми фактично втратили, Закарпаття поки ще немає, але я абсолютно згоден з тим, що ми втрачаємо ті території, де не було політики центральної влади», – уклав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консул Угорщини в місті Берегові був оголошений персоною нон грата. У відповідь Угорщина заявила про висилку українського консула в Будапешті.

Дипломатичний скандал призвів до чергового загострення у відносинах між країнами.

Відносини України і Угорщини сильно погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту в 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.