Кримчан не будуть масово переслідувати за службу в російській армії - прокуратура АРК

У прокуратурі зауважили, що кримінальна відповідальність може наставати тільки, якщо призваний громадянин вчинив злочин згідно з українським законом.

В Прокуратурі Автономної Республіки Крим запевняють, що масово не притягуватимуть до кримінальної відповідальності жителів анексованого Криму, яких призвали в російську армію.

Про це у ефірі радіо "Крим.Реалії" сказала прокурор Прокуратури АРК Єлизавета Дзигора.

Вона стверджує, що кримінальна відповідальність може наставати тільки, якщо призваний громадянин вчинив злочин згідно з українським законом.

"Той факт, що громадянин України перебуває на службі в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактам", - зазначила Дзигора.

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Зауважується, що раніше Прокуратура АРК спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини передали до Міжнародного кримінального суду звернення про незаконний примус кримчан до служби в Збройних силах Росії.

У жовтні 2018 року в Криму оштрафували 18 осіб через ухиляння від служби в російській армії.

У моніторинговому звіті ООН, який представили 13 вересня, мовилося, що з 2015 року Росія призвала до лав своїх Збройних сил близько 12 тисяч осіб, які живуть в анексованому Криму.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму.