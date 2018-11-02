У Кремлі кажуть, що "з гумором" поставилися до слів Коломойського про його не включення в санкційний список

У Кремлі заявили, що з гумором віднесли до слів українського бізнесмена Ігоря Коломойського про не включення до санкційного списку і порекомендували в уряді Росії отримати коментарі про персональний склад осіб, які потрапили під російські санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на питання, як Кремль ставиться до пояснення Коломойського, чому він не потрапив у цей список, він сказав: «З гумором».

На уточнююче запитання УНІАН, чому у список потрапило багато українських бізнесменів, а Коломойського немає, він сказав: «Я хочу звернути вашу увагу на те, що указ відповідно до якого був складений список був підписаний президентом, але безпосередньо список формувався в уряді».

«Ось ці коментарі щодо персонального складу потрібно отримувати в Кабінеті міністрів», - сказав Пєсков.

1 листопада відповідаючи на питання, чому Ігоря Коломойського немає у списку санкцій Кремля, бізнесмен в коментарі УНІАН припустив, що введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

«Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента, - УНІАН)», - заявив він. – «Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, працював листоношею Медведчук. Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля».

Коломойський також звернув увагу на те, що в список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів - медійна компанія StarLightMedia, не дуже великий банк Кредит-Дніпро та інші.

«На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що свідчать регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. (повний список - http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf).

У відповідній постанові уряду РФ говориться, що вони спрямовані на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.