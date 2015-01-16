Посол США: Атаки на Донецький аеропорт є порушенням Мінських угод

Про це він написав у своєму твіттері у четвер ввечері.

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Сьогоднішні атаки сепаратистів, яких підтримує Росія, на Донецький аеропорт є найостаннішим прикладом того, як вони порушують Мінські угоди — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) January 15, 2015

"Сьогоднішні атаки сепаратистів, яких підтримує Росія, на Донецький аеропорт є останнім прикладом того, як вони порушують Мінські угоди", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, є поранені з українського боку.