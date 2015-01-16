Івано-Франківська міськрада просить президента повернути звання Герой України Бандері і Шухевичу

Відповідне звернення було прийнято сьогодні на сесії міськради. "Попередня, антиукраїнська і антидемократична влада, пішовши на поводу Кремля, позбавила звань Герой України Бандеру і Шухевича", - йдеться в документі.

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"Шановний пане президент України - за мужність і самопожертву в українській національно-визвольній боротьбі, просимо вас повторно видати укази про присвоєння Бандері і Шухевичу звання Герой України", - наголошується у зверненні.

Депутати вважають, що "таку позицію глави української держави щодо наших Героїв вимагає не тільки громада міста Івано-Франківська, не тільки народ України, але й історична справедливість".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Вищий адміністративний суд остаточно відмовив у можливості перегляду справ про незаконність присвоєння звання Героя України головнокомандувачу УПА Роману Шухевичуі лідеру ОУН Степану Бандері.

Звання Героя України були присвоєні указами президента Віктора Ющенка Роману Шухевичу - 12 жовтня 2007 року, Степану Бандері - 20 січня 2010 року.