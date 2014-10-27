До ВР потрапляють 24 вихідці зі Львівщини, серед яких 81-річний син Шухевича - дані екзит-полів

За результатами екзит-полів, проведених соціологічними компаніями в ході виборів, до парламенту за партійними виборчими списками проходять 24 вихідці зі Львівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільша кількість львів’ян потрапляє до Верховної Ради за списками партії «Об’єднання «Самопоміч» - 8 осіб, троє з яких є працівниками Львівської мерії і підлеглими лідера партії міського голови Львова Андрія Садового. Також за партійними списками „Самопомочі” до парламенту потрапляє командир батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної гвардії України Семен Семенченко.

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За партійними виборчими списками „Народного фронту” Львівщину у парламенті представлятимуть 7 осіб, серед яких заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович та командир Євромайдану, екс-секретар РНБО Андрій Парубій.

Ще четверо львів‘ян у Верховній Раді представлятимуть ВО „Свобода”, серед яких віце-спікер парламенту 7-го скликання Руслан Кошулинський. П’ятим є лідер партії Олег Тягнибок, виходець зі Львівщини, який зареєстрований і проживає у Києві.

За партійним списком Блоку Петра Порошенка також до ВР обрано двох львів‘ян Андрія Антонищака і Степана Кубіва.

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Крім того, до парламенту проходить за списками Опозиційного блоку екс-керівник Західної регіональної митниці, колишній заступник начальника ДПА у Львівській області Тарас Козак.

Від Радикальної партії Ляшка до Верховної Ради за списками проходить Герой України, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича, головний командир УНА-УНСО 81-річний Юрій Шухевич, який судячи з усього стане найстарішим парламентарієм ВР восьмого скликання.

Прикметно, що за списками „Батьківщини” до парламенту цього разу не пройшов жоден виходець з Львівщини.