Лавров озвучив умову для проведення переговорів у "нормандському форматі"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Не секрет, що керівництво Росії, Німеччини, Франції та України обговорює можливість проведення т.зв. «Нормандського саміту». Домовлено провести його в Астані. Але для того щоб він відбувся, необхідно забезпечити прогрес на якихось напрямках, насамперед, в тому, що стосується безумовного припинення вогню. Зараз на місці йде відповідна робота, в тому числі за участю представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі», - сказав Лавров.

Він зазначив, що очільники МЗС РФ, Німеччини, Франції та України вже зустрічалися 12 січня в Берліні і домовилися, що у міру необхідності у рамках підготовчих зусиль до можливого саміту в Астані будуть готові зустрітися знову.

«Зараз вирішується питання про проведення зустрічі контактної групи, в якій, як ви знаєте, працюють представники президента України і проголошених Донецької і Луганської «народних республік» за сприяння представника Росії та ОБСЄ. Ми зацікавлені, щоб така зустріч допомогла вирішувати питання, пов'язані з виконанням всіх пунктів Мінських домовленостей. Такі зусилля докладаються. Сподіваюся, ми отримаємо результат, і «режим тиші» буде відновлено», - сказав Лавров.

За його словами, РФ виступає за те, щоб спільний центр координації та контролю, сформований за пропозицією української сторони, разом зі спостерігачами від ОБСЄ здійснював контроль за ситуацією, включаючи припинення вогню і визначення тих, хто порушуватиме «режим тиші».

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Лавров вважає, що, крім питань, пов'язаних з припиненням вогню, необхідно домовлятися про економічне відновлення Донбасу, відновлення нормальної життєдіяльності цих територій, налагодження господарських зв'язків між проголошеними республіками і рештою території України, а й, звичайно, створювати умови для політичного процесу.

«За всіма цими темами між учасниками «нормандської четвірки» здійснюються досить тісні контакти. Вчора президент Росії Путін обговорив низку цих питань під час телефонної розмови з канцлером ФРН Меркель. У міру того, як дискусії в контактній групі і між столицями зажадають залучення міністрів закордонних справ, ми будемо готові провести таку зустріч», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Астані планувалася зустріч президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Путіна, на якій передбачалося обговорити питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак ця зустріч у "нормандському форматі" була перенесена.

Вчора, 15 січня, прес-служба президента Казахстану за результатами телефонної розмови Порошенка і Назарбаєва поінформувала, що зустріч лідерів чотирьох країн у «нормандському форматі» може відбутися в Астані наприкінці січня.

Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ після останньої своєї зустрічі в Берліні 12 січня у спільній заяві відзначили, що зустріч в Астані можлива лише у разі повного виконання Мінських домовленостей.