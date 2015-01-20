Предмет з російською символікою на місці теракту в Харкові виявився іграшкою для аукціону

Про це hromadske.tv розповіла харківський волонтер Міла Мілович.

«Ту іграшку дівчина робила для аукціону, щоб гроші до АТО передати. Віддала її дівчині, ка була на суді. Очевидно, та її загубила», - поснила вона ситуацію.

За словами волонтера, іграшка має назву «Вудувата» та призначена для втикання голок.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харкова стався вибух. Внаслідок вибуху були травмовані 14 осіб. Усім їм була запропонована госпіталізація.

Перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору», які підтримують Соколова.

Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт.