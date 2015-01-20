Полторак: Не можна мобілізовувати всіх без розбору

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"У вас непросте завдання, яке повинні виконати грамотно і чітко. Адже, вірю, що у кожного є бажання працювати, є відповідний досвід роботи і відповідна база. Головне завдання для кожного з вас - якісний відбір кандидатів на службу. Не можна бездумно всіх без розбору залучати до служби - в першу чергу, відмобілізовувати необхідно всіх бажаючих, добровольців, людей з бойовим досвідом, тих, хто має відповідні військові спеціальності", - сказав Полторак.

Крім того, Полторак закликав всі департаменти і управління Міноборони бути більш скоординованими.

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"Наше головне завдання - вчасно забезпечити відмобілізованих речовим майном, харчуванням, зброєю, організувати процес навчання, продумати всі кроки по організації цього процесу", - сказав Полторак.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, в парламентській газеті "Голос України" оприлюднено закон "Про часткову мобілізацію", який дає старт першій у цьому році хвилі мобілізації.