Пентагон: тероризм і агресія РФ загрожують безпеці Європи

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі в ході зустрічі в Римі з італійським військовим керівництвом, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт Пентагону.

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"Вперше протягом тривалого часу США і союзники стикаються з дуже виразними погрозами - звичайними збройними з боку Росії, а також нестандартною загрозою з боку терористів", - сказав Мартін Демпсі.