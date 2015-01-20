Пентагон: тероризм і агресія РФ загрожують безпеці Європи
09:25, 20 січня 2015Політика
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Терористичні акти і агресія Росії - основні фактори, що представляють небезпеку для Європи.
Пентагон вважає, що велику небезпеку для безпеки Європи становить РФ / joinfo.ua
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі в ході зустрічі в Римі з італійським військовим керівництвом, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт Пентагону.
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"Вперше протягом тривалого часу США і союзники стикаються з дуже виразними погрозами - звичайними збройними з боку Росії, а також нестандартною загрозою з боку терористів", - сказав Мартін Демпсі.
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