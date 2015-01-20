Інтерпол відмовився оголошувати Кузьміна в міжнародний розшук (документ)

Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук колишнього першого заступника генерального прокурора України та екс-заступник секретаря РНБО Рената Кузьміна, який зробив сенсаційну заяву у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, в якому простежується участь екс-президента України Леоніда Кучми.

Про це йдеться у листі керівника робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василя Неволі, адресованому першого першому заступникові керівника ГУБОЗ Євгену Малинко, текст якого опинився у розпорядженні "Обозревателя".

"Офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу прийшов до висновку, що справа за підозрою Кузьміна Р. Р. має політичний характер і підпадає під статтю 3 Статуту Інтерполу", - йдеться в документі.

За інформацією джерел видання, кримінальне провадження стосовно Рената Кузьміна могло бути порушено у зв'язку з останніми заявами у справі Гонгадзе і де фігурує прізвище Кучми, зокрема, про те, що справа проти екс-президента була закрита за величезний хабар.

Нагадаємо, у травні 2014 року Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розпочало досудове розслідування за фактом організації в 2010 році колишнім першим заступником Генпрокурора Ренатом Кузьміним незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.