У Росії думають над наданням ЄС "чорного списку" нев'їзних осіб
РФ не виключає, що представить ЄС "чорний список" осіб, яким заборонений в'їзд на територію Росії.
Про це заявило джерело в МЗС РФ, передають РИА Новости.
У жовтні заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков заявив, що російський чорний список громадян ЄС "порівнянний з тим списком, який є у Європейського союзу".
У вересні стало відомо, що європейському депутату Ребеці Хармс, яка прямувала на процес по справі народного депутата, члена Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Надії Савченко, було відмовлено у в'їзді в Росію.
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"Ми в принципі не виключаємо можливість доведення до відома ЄС у тій чи іншій формі фігурантів списку відповідного російського стоп-листа. У попередньому плані російська сторона опрацьовує різні аспекти цього питання. На даний момент з урахуванням відсутності будь-яких зрушень у єесівській політиці санкцій відносно РФ від нас очікувати подібного кроку очевидно передчасно", - сказав джерело.