Клімкін: "ЛНР" і "ДНР" мають бути визнані терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Всім стало абсолютно зрозуміло, що вони є терористами, після трагедії з малайзійським «Боїнгом», - сказав Клімкін.

За словами міністра, для Європейського Союзу та інших партнерів України питання полягає в тому, що необхідні відповідні юридичні обгрунтування і рішення судів для визнання цих організацій терористичними.

Читайте такожКлімкін: У Мінських угодах не було записано, що донецький аеропорт має відійти бойовикам Клімкін наголосив, що все це має бути проведено в рамках правового поля. «Такі рішення вже починають з'являтися. Зараз буде нова стадія розгляду, в тому числі Європейським Союзом та окремими країнами, питання про визнання «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями», - сказав він.