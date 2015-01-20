Печерський райсуд Києва виніс рішення про взяття під варту Колобова

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Обрання вказаного запобіжного заходу надає законні підстави слідчим Генпрокуратури для звернення до Генеральної прокуратури РФ із запитом про видачу (екстрадицію) Колобова.