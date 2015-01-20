Печерський райсуд Києва виніс рішення про взяття під варту Колобова
22:04, 20 січня 2015Політика
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Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури України 19 січня постановив ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова.
Печерський райсуд Києва виніс рішення про взяття під варту Колобова /УНІАН
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
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Обрання вказаного запобіжного заходу надає законні підстави слідчим Генпрокуратури для звернення до Генеральної прокуратури РФ із запитом про видачу (екстрадицію) Колобова.
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