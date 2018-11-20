Рада підтримала перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку

Рішення підтримали 239 народних депутатів. Воно було ухвалено з третьої спроби.

Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного Закону законопроект «Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 народних депутатів.

Рішення було ухвалено з третьої спроби. Під час попередніх двох «за» голосували менш як 226 депутатів: під час першого голосування рішення підтримали 222 парламентарія, під час другого - 218. Не голосувала у повному складі фракція «Опозиційний блок», а з групи «Відродження» голосували лише 2 депутати.

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Голова ВР Андрій Парубій закликав депутатів «не бавитися» з цим питанням.

Законопроектом № 8380 від 18 травня 2018 року передбачено перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку область.

«У частині другій статті 133 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) слово «Кіровоградська» замінити словом «Кропивницька», - сказано у документі.

Даний законопроект поданий 158 народними депутатами.