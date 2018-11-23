Порошенко виступив проти запровадження кримінальної відповідальності за наклеп

Президент виступив проти законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп».

Президент України Петро Порошенко не підтримує законопроект, зареєстрований депутатом його фракції, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

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Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, передає «Главком».

«Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує», — сказав Цеголко.

Відтак, Порошенко виступив проти законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп».

Автором законопроекту, серед інших, є народний депутат від ББП Микола Паламарчук, екс-помічник якого фігурує у справі щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк.