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Порошенко виступив проти запровадження кримінальної відповідальності за наклеп

00:15, 23 листопада 2018
Політика
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Порошенко не підтримав скандальний законопроект / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко не підтримує законопроект, зареєстрований депутатом його фракції, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

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Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, передає «Главком».

«Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує», — сказав Цеголко.

Відтак, Порошенко виступив проти законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп».

Автором законопроекту, серед інших, є народний депутат від ББП Микола Паламарчук, екс-помічник якого фігурує у справі щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк.

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Теги: #законопроект#наклеп#Петро Порошенко