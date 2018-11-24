Порошенко: історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР

Президент Петро Порошенко наголосив, що у Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України, але вже не зможуть «повернути колесо історії у зворотному напрямку».

Президент Петро Порошенко підкреслив, що історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років в Україні лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на заході із вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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«Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності», - підкреслив президент.

Він наголосив, що «Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію».

За словами Порошенка, у Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України, «але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку».

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюються 85-ті роковини Голодомору – злочину, що був організований більшовицьким тоталітарним режимом.

Згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 млн осіб.

За регіональним розподілом втрат, із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіли Київська та Харківська області. У кожній з них передчасно померли понад 1 млн осіб.

Крім того, за даними дослідників, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирали 24 особи, щогодини – 1 тис. 440, щодоби – 34 тис. 560.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

В усіх населених пунктах України сьогодні відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Зокрема, у столиці такі заходи пройдуть у Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору” за участі президента Петра Порошенка та інших високопосадовців.

О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція «Запали свічку пам’яті». Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні (чи на балконі), ушанувавши таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито голодом в Україні.

1 вересня 2018 року в Києві розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», що протягом 85-ти днів проходила у 85 куточках світу. Мета акції - об’єднати українців усього світу задля пам’яті про Голодомор-Геноцид 1932-1933 рр.

На сьогодні 16 країн визнали Голодомор геноцидом.