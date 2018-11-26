"НАТО може ввести кораблі": журналіст розповів причину для введення воєнного стану в Україні
Головна причина введення режиму воєнного стану в Україні може полягати в тому, щоб надати НАТО можливість втрутитися у конфлікт. У такому випадку події в Керченській протоці набудуть зовсім іншого геополітичного значення.
Таку думку з посиланням на власні джерела висловив у Facebook шеф-редактор видання "Обозреватель" Орест Сохар. "Мої джерела стверджують, що цей особливий режим потрібен для підвищення статусу відносин з Північно-Атлантичним альянсом: щоб НАТО ввів свої кораблі в акваторію Чорного моря, тоді має статися щось особливе. Введення воєнного стану саме на цю важливість і вказує", - додав він.
За його словами, росіяни довго і ретельно готувалися до цього інциденту.
"З часів анексії — це вже другий прохід наших ВМС із Одеси до Маріуполя, де відбувається будівництво військово-морської бази. І кожен раз, як стверджують начальник генштабу ЗСУ Муженко і керівник ВМС Воронченко, українська сторона повідомляла про проходження акваторії згідно з вимогами чинного міжнародного законодавства", — розповів Сохар.
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При цьому він нагадав, що протягом останніх двох місяців росіяни активно стягували важкі озброєння до лінії розмежування, а також посилювали особовий склад військового контингенту в Криму. Протягом останнього тижня російські телеканали активно розповідали про "крутість російського флоту".
На його думку, поведінку агресора можна трактувати по-різному, але росіяни готувалися до цієї операції, яка може мати багатопланове призначення: від простого відволікання уваги від подій на Донбасі до нового витка агресії.
Як відомо, Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.
Під час засідання РНБО Порошенко анонсував проведення консультацій щодо ситуації навколо акту агресії РФ в районі Керченської протоки з міжнародними партнерами, у тому числі з керівниками міжнародних організацій.