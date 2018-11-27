"Посередники нам не потрібні": Лавров прокоментував атаку Росії на українські кораблі

"Спонсори українського керівництва "мають" звернути його увагу і жорстко попередити про неприпустимість такої гри з вогнем", переконаний Лавров.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що посередники в діалозі між Україною і РФ після атаки на українські кораблі в Керченській протоці не потрібні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

«Що стосується інциденту на вході в Керченську протоку з Чорного моря, вчора ця ситуація обговорювалася в телефонній розмові президента Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка зателефонувала Володимиру Володимировичу», - сказав Лавров.

За його словами, було досягнуто певного розуміння, яке буде найближчим часом реалізовано. «Я не бачу необхідності в якихось посередниках», - додав Лавров.

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Він зазначив, що якщо партнери України в Європі зацікавлені в тому, щоб подібних інцидентів більше не було, «необхідно послати дуже сильний сигнал Києву».

На думку Лаврова, на практиці можна всі питання вирішувати на рівні прикордонної «влади на місцях», вирішувати технічні питання, «які українській стороні не зовсім зрозумілі».

«Основне залежить не від Радбезу ООН, ОБСЄ або якихось інших організацій, а від того, щоб спонсори українського керівництва звернули його увагу і жорстко попередили про неприпустимість такої гри з вогнем», - додав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку.