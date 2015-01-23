Дата запровадження безвізового режиму України з ЄС може бути визначена у травні - МЗС Польщі



Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського МЗС, інформуючи про сьогоднішню зустріч заступника міністра закордонних справ Конрада Павліка з послами країн «Східного партнерства» у Польщі.

”Заступник міністра (Конрад) Павлік підкреслив, що розраховує на визначення дати скасування віз для громадян України та Грузії під час саміту «Східного партнерства». Однак він зауважив, що це не буде можливим без важкої праці з боку східних партнерів”, - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, посли, крім підготовки до саміту, обговорили з польським віце-міністром питання двосторонньої співпраці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у цьому місяці президент Петро Порошенко висловив сподівання на ухвалення Європейським Союзом рішення про запровадження безвізового режиму з Україною на саміті «Східного партнерства» у Ризі у травні 2015 року.

Згідно з попередніми домовленостями, без віз зможуть їздити в 26 держав ЄС та ще 4 країни Шенгенської зони, котрі не входять в ЄС, українці, котрі матимуть біометричні паспорти.