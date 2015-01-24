Ситуація в Дебальцевому ускладнюється - пропало світло, люди масово тікають з міста

Бойовики посилено обстрілюють як Дебальцеве і позиції ЗСУ, так і трасу, яка з'єднує місто з рештою контрольованої урядом території.

"Наша передня лінія оборони - вона цілодобово під обстрілом", - визнає командир роти батальйону особливого призначення "Львів" Руслан Дребот, передає ТСН.

Відзначається, що бойовики перекинули в район батальйонно-тактичну групу. Її складають професійні російські солдати разом з місцевими бойовиками.

За даними аналітиків "Інформаційного опору", у розпорядженні цієї БТГ є до 12 танків, 25 бойових бронемобілів і ствольна артилерія.

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У Дебальцевому люди бояться виходити на вулиці. Більшість жителів виїхали. Ті, хто залишився, ховалися у підвалах, сховищах і укриттях.

Людно тільки в міському відділенні міліції. Там правоохоронці оформляють посвідчення, які дозволяють оминути українські блокпости і виїхати із зони АТО.

У місті немає світла, воно зникло після чергового обстрілу.

Через ситуацію в місті Росія має намір найближчим часом евакуювати з Дебальцевого своїх військових, які працюють спільно з українськими в центрі контролю за припиненням вогню. Про це заявили в ОБСЄ. Росіяни перемістяться в Соледар. Цікаво, що українські військові, які працюють у цьому центрі разом з росіянами, залишаться в Дебальцевому.