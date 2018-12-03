В Чорному морі у НАТО зараз набагато більше кораблів, ніж попередні роки - Столтенберг

"Ми будемо також дуже уважно спостерігати за ситуацією в цьому регіоні", - зазначив генсек НАТО.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно спостерігатиме за ситуацією в районі Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції напередодні початку засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«В цьому році (в Чорному морі – УНІАН) у нас набагато більше кораблів, ніж попередні роки і ми здійснюємо повітряне патрулювання та збираємо розвіддані», - заяви він.

«Ми будемо також дуже уважно спостерігати за ситуацією в цьому регіоні в світлі тих подій, які відбулись декілька днів тому (актом агресії РФ в районі Керченської протоки – УНІАН)», - додав Столтенберг.

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Як відомо, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".