ЦВК зареєструвала Бабія, Лесюка і Луценко народними депутатами

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів заступник голови комісії Андрій Магера.

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Комісія зареєструвала трьох народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

Бабія, 1977 року народження, проживає в місті Івано-Франківську, члена партії "Народний фронт", включеного до виборчого списку "Народного фронту" під № 75;

Лесюка, 1952 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка" під № 69;

Луценко, 1966 року народження, проживає в місті Києві, безпартійну, включену до виборчого списку партії БПП під № 70.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України своїми постановами від 14 січня 2015 року достроково припинила повноваження народних депутатів України Віталія Ковальчука та Ростислава Павленка, обраних 26 жовтня 2014 року від партії «Блок Петра Порошенка", а також народного депутата України Олександра Турчинова – від партії "Народний фронт", у зв’язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень.

Минулого року Турчинов був призначений секретарем РНБО, Ковальчук - першим заступником глави Адміністрації президента України, Павленко - заступником глави АП.