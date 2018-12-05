У РПЦ вважають Об'єднавчий собор політичним проектом

Керівник синодального відділу РПЦ Володимир Легойда зазначив той факт, що дату Об'єднавчого собору озвучив не Варфоломій, а Порошенко.

Голова синодального відділу із взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда назвав процес надання автокефалії української церкви політичним проектом президента України Петра Порошенка і Константинопольського патріархату.

Про це заявив голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише ТАСС.

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"От цікаво, дату так званого об'єднавчого собору в Україні не озвучує (Константинопольський) патріарх Варфоломій або Михайло Антонович Денисенко. Або ще хто-то з голів неканонічних утворень. Але президент України. Прямо чистий імператор Костянтин!" – зазначив він.

При цьому Легойда підкреслив, що "часи зараз зовсім інші".

"І після цього можна всерйоз говорити, що це не політичний проект?" - поставив він риторичне питання.

Як повідомлялося, Об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, що затвердить її статут та вибере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що учасники Об'єднавчого собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви. Новообраному предстоятелю буде вручено Томос про автокефалію.