Україні треба готуватися до релігійних провокацій з боку Росії – експерт

На тлі переходу церков Московського патріархату в Єдину помісну церкву Росія може влаштовувати провокації.

Російська Федерація вже програла війну проти України в релігійному аспекті. Проте нових провокацій в цьому полі від РФ все ще варто чекати.

Про це в ефірі "Прямого" заявив координатор проекту "Стоп Терор" Семен Кабакаєв.

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"За цей час дуже багато вкидів різних було. Російські "тролі" і "боти" працюють, проводяться інформаційно-психологічні операції з боку Росії… В цьому питанні Росія намагається за рахунок своїх ресурсів посіяти якусь паніку. Ми за останні півроку бачили купу інформації: то спочатку церкви не буде, то буде, але не така, то Московський патріархат переходить, то не переходить… Але Путін і його оточення, яке керує церковним питанням, вони розуміють, що вони програли. Це колосальний програш стратегічний. Бо у Путіна дві речі, на яких він базував всю політику "російського світу", – це ядерний чемоданчик як метод спекуляцій і це церква як вплив на мозок і свідомість людей, і як один з основних інструментів, за рахунок якого завозили зброю і спецпризначенців", - наголосив експерт.

Він додав, що на тлі переходу церков Московського патріархату в Єдину помісну церкву Росія може влаштовувати провокації.

"І саме тут Новінський тоді лякав, що тут може бути кровопролиття і ще щось, і ще щось. І до цього ми повинні готуватися. Я чітко знаю позицію міністра МВС Авакова – тобто вони будуть дуже жорстко реагувати на будь-які провокації. Я знаю позицію Адміністрації президента – у них вона теж жорстка: те, що все це буде без примусу, і ніхто не зможе на цьому спекулювати. І якщо хтось буде намагатися розігрівати цю тему або провокувати, – все це буде каратися законом. Адже ніхто не має права вказувати, кому в яку церкву ходити. Ніхто нікого примушувати не буде. Це буде свідомий вибір громад і приходів в тих містах і селах, де це буде відбуватися", - вважає Кабакаєв.

Разом з тим, експерт попередив, що треба готуватися до нових провокацій з боку Росії.