Вже відомо про мінімум п'ять військових, яких омине люстрація - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

“Я не можу наперед сказати. Йдеться про 5, яких я точно знаю, з вищого командування. Але це може бути і більша кількість”, - сказав депутат.

Водночас він відмовився назвати прізвища цих людей.

“Це буде визначати Міністерство оборони. Вони будуть збирати усі характеристики і вони будуть приймати кінцеве рішення”, - сказав Парубій.

Він нагадав, що рекомендації щодо можливості уникнення деякими особами люстрації даватиме не лише міністр оборони, а й профільний парламентський комітет.

“А президент приймає кінцеве рішення. Воно дасть змогу, щоб ця процедура і механізм не здобули корупційних ознак, і щоб не було ніяких несподіваних моментів у незастосуванні цього закону. Є подання міністра оборони, є рекомендації профільного комітету парламентського, куди входять представники усіх фракцій, після того подання йде до президента і він приймає рішення”, - сказав Парубій.

Крім того, він зазначив, що питання щодо військово-цивільних адміністрацій, яке сьогодні було включено до порядку денного, має стати одним із перших питань для розгляду наступного пленарного тижня.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України “Про очищення влади” щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави (№1841).

Як зазначив один із авторів законопроекту Андрій Тетерук, ці зміни до закону діятимуть до того часу, доки не буде ухвалено основних змін до усього закону загалом.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначив, що закон ухвалюється із врахуванням цього.

Водночас, під час обговорення законопроекту, лідер фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що на засіданні керівників фракцій більшості було погоджено ухвалювати цей закон за умови, якщо він стосуватиметься особливого порядку призначення керівників виключно військових підрозділів.

“Йдеться про Міністерство оборони, Генеральний штаб, Національну гвардію, Внутрішні війська, а також Прикордонну службу”, - сказав Луценко і додав, що усі інші правоохоронні та інші органи не підпадають під дію цього закону.

Крім того, депутат зазначив, що “президент має право призначати окремих посадових осіб військових підрозділів за поданням РНБО, узгодженим із профільним комітетом парламенту”.