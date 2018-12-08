Вселенському патріарху через рішення надати автокефалію українській церкві погрожують з Москви – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що Константинопольський патріархат не визнає жодних претензій Російської православної церкви на Україну.

Президент Петро Порошенко заявив, що вселенському патріарху Варфоломію погрожують, на нього чиниться шалений тиск з Москви через рішення надати автокефалію українській православній церкві.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

За словами Порошенка, переговори із вселенським патріархом щодо надання автокефалії українській церкві розпочались декілька років тому.

«Маємо результат – його всесвятість та Синод, перш за все, підтвердили незаконність анексії Київської митрополії Москвою, що було проведено ще в 17 столітті, – це було незаконно та неканонічно», - підкреслив глав держави.

«Вони (Вселенський патріархат – УНІАН), як і ми, не визнають жодних претензій РПЦ на Україну. Рішення про надання автокефалії православній церкві України ухвалено, томос, грамоту яка це підтверджує, написано, Об’єднавчий собор призначено, і зараз колосальна відповідальність лягає на ієрархів», - заявив президент.

Порошенко зазначив, що як президент та держава в цілому «свою справу зробили» в цьому процесі.

Також, за словами президента, вселенський патріарх Варфоломій зробив свою справу.

«Дуже багато хто не вірив, що він дотримається даної обіцянки», - зауважив Порошенко.

Він додав, що Варфоломій зробив навіть більше ніж міг, «враховуючи шалений тиск та погрози, які сьогодні йому надходять з Москви».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.