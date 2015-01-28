Ліквідовані державні виконавча і реєстраційна служби

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету міністрів України №17 від 21 січня 2015 року.

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Уряд також ухвалив затвердити комісії з ліквідації Укрдержреєстру та Державної виконавчої служби. Дані комісії очолили заступники керівників зазначених відомств - Роман Усенко і Павло Коцюбинський відповідно. Їм доручено затвердити персональний склад комісій, забезпечити ліквідацію служб та передачу майна, яке відноситься до сфери їх управління. Крім того, глави комісій по ліквідації повинні в 6-місячний термін проінформувати Кабмін про результати виконаної роботи.

Уряд також ухвалив віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств «Інформаційно-ресурсний центр» і «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» до сфери управління Мін'юсту.