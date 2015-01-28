Комітет ПАРЄ прийняв поправку про позбавлення права голосу делегації РФ до квітня

Про це на сторінці в соцмережі написав депутат Верховної Ради, делегат ПАРЄ від України Борислав Береза. "Поправка про те, щоб повноваження російської делегації не відновлювати до квітня, прийнята, незважаючи на весь опір російських делегатів і їх прихильників",- написав він.

Інформацію про це підтвердив заступник голови російської делегації Леонід Слуцький. За його словами, за цю поправку висловилися 35 членів комітету, проти - 34, передає "Апостроф".

Між тим, як повідомило власному кореспонденту УНІАН джерело в українській делегації, до резолюції про повноваження російської делегації в ПАРЄ запропоновані також поправки, що передбачають звільнення протягом доби української льотчиці Надії Савченко, негайне звільнення Криму і відновлення його статусу як української території.

Зараз дебати щодо поправок тривають у моніторинговому комітеті, а голосування відбудеться, орієнтовно, через 2 години. Українська делегація називає їх досить напруженими. За словами джерела, дебати в моніторинговому комітеті проходять дуже важко, проте основні вимоги схвалені комітетом, але попереду ще голосування на пленарному засіданні.

За словами джерела, українська делегація вимагає повернути Надію Савченко або Україні, або третій стороні. Крім того, потрібно, щоб Росія звільнила всіх полонених і заручників, які незаконно перебувають на території РФ, повернула контроль над всим українським кордоном українським прикордонникам.

Нагадаємо, російську делегацію в ПАРЄ 10 квітня 2014 року після анексії Криму Росією позбавили частини повноважень (права виступати та голосувати на засіданнях Асамблеї, брати участь у роботі керівних органів, а також в місіях спостерігачів на виборах).