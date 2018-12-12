Сенат Чехії закликав РФ негайно звільнити українських моряків і судна

Чеські сенатори назвали блокування Росією судноплавства у Керченській протоці грубим порушенням міжнародного права.

Сенат Чехії (верхня палата парламенту) закликав владу Російської Федерації негайно звільнити українських моряків і судна, захоплених 25 листопада у Керченській протоці.

Про це посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив у Twitter.

"Сенат Чехії схвалив постанову, в якій назвав блокування Росією свободи судноплавства у Керченській протоці грубим порушенням міжнародного права, закликав РФ негайно звільнити українських моряків і судна, а також Уряд ЧР домагатися врахування цієї позиції на Саміті ЄС 13-14 грудня", - повідомив посол.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".