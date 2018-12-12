Порошенко передав Туску список осіб, причетних до атаки на українські кораблі в Азовському морі

Петро Порошенко наголосив на необхідності надання потужної та адекватної відповіді з боку ЄС на акт агресії Росії проти України.

Президент України Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Глава держави поінформував Дональда Туска про наслідки акту відкритої агресії Росії у Керченській протоці та існуючі загрози для регіональної безпеки, повідомляє прес-служба президента.

Петро Порошенко наголосив на необхідності надання потужної та адекватної відповіді з боку ЄС на акт агресії Росії проти України 25 листопада для протидії стратегії «повзучої окупації» Кремлем Азовського моря та Керченської протоки. Президент України закликав лідерів ЄС засудити агресивні дії Росії, вимагати забезпечення відновлення свободи судноплавства, негайного та безумовного звільнення 24 захоплених моряків та 3 кораблів.

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Президентові Європейської Ради були передані списки осіб та кораблів Росії, причетних до акту агресії.

Порошенко наголосив на важливості посилення допомоги з боку Європейського Союзу соціально-економічному розвитку українського Приазов’я, яке потерпає від цілеспрямованої блокади з боку Російської Федерації. З цією метою президент України передав на розгляд інституцій та держав-членів ЄС перелік гуманітарних та інфраструктурних проектів, які могли б підтримати європейські партнери.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".