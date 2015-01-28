МЗС: Україна закликає Росію дослухатися до голосу ПАРЄ

Україна закликає Росію дослухатися до голосу Парламентської асамблеї Ради Європи і здійснити конкретні кроки для виконання прийнятої 27 січня резолюції ПАРЄ «Гуманітарне становище українських біженців та переміщених осіб».

Як ідеться у коментарі речника МЗС Євгена Перебийноса, переданому агентству УНІАН Департаментом політики і комунікацій МЗС, ПАРЄ продемонструвала однозначну підтримку України та рішуче засудила дії Росії, спрямовані на порушення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. ПАРЄ визнала, що саме пряме втручання РФ спричинило виникнення і погіршення ситуації на Донбасі.

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Підтримуючи позицію України щодо необхідності неухильного дотримання всіма сторонами кожного пункту Мінських домовленостей, ПАРЄ закликала Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні та надання військової підтримки незаконним збройним угрупованням, а також використати свій вплив на них з метою виконання Мінських домовленостей. Асамблея приєдналася також до інших держав та інституцій з вимогою до Росії здійснювати поставки гуманітарної допомоги виключно за погодженням з урядом України та у відповідності до законодавства України та міжнародного права.

В Україні вдячні членам ПАРЄ за заклик на адресу Російської Федерації негайно звільнити заручників, включаючи Надію Савченко, члена української парламентської делегації у ПАРЄ, а також інших українських громадян, що незаконно утримуються у російських в‘язницях. Так само Асамблея виступила на захист прав кримських татар, зокрема відзначила масові факти залякування населення, переслідування і дискримінації етнічних українців та кримських татар, йдеться у коментарі речника МЗС.