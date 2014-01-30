Резолюція ПАРЄ щодо України стала «ляпасом» нинішній владі - депутат

Ухвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція відносно України стала своєрідним «міжнародним ляпасом» нинішній владі.

Про це заявила народний депутат від «УДАРу», член української делегації Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«В резолюції вперше за всю історію членства України в Раді Європи жорстко засуджується тиск Росії на Україну та політичний і економічний шантаж з боку цієї країни. Асамблея нагадує Росії про її зобов'язання відмовитися від подібної політики», - зауважила Геращенко.

Вона підкреслила, що всі делегації країн-членів ПАРЄ добре поінформовані про порушення прав людини в Україні і цією резолюцією висловили своє обурення катуванням і тортурами по відношенню до українців з боку спецпідрозділів. «Українська делегація через дії влади була дуже близька до позбавлення її права голосу. І цей ризик залишається, бо на квітневій сесії дебати по ситуації в Україні продовжаться», - зазначила народний депутат.

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Геращенко підкреслила, що ПАРЄ висловила жорстку оцінку «контраверсійним і антипротестним» законам, які були ухвалені парламентом 16 січня та засудила спосіб їх ухвалення. Народний депутат наголосила, що резолюція є «серйозним міжнародним ляпасом нинішній влади, яка своєю бездумною політикою знищує не лише свою репутацію, але й імідж України».

Крім того, додала Геращенко, в ПАРЄ уважно слідкували за вчорашнім голосуванням у Верховній Раді і стурбовані тим, що ухвалений закон не враховує позиції протестувальників і опозиції.

«Українські депутати від опозиції наголошують, що «закон про заручників», який Партія регіонів проголосувала, вчергове не читаючи, лише поглиблює політичну кризу і протистояння і не вирішує проблему звільнення політичних в'язнів», - сказала депутат від «УДАРу».