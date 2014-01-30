Резолюція ПАРЄ щодо України стала «ляпасом» нинішній владі - депутат

15:36, 30 січня 2014
Політика
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Народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко вважає, що прийняттям резолюції члени ПАРЄ висловили своє обурення тортурами і катуванням по відношенню до українців з боку спецпідрозділів. 

Ірина Геращенко

Ухвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція відносно України стала своєрідним «міжнародним ляпасом» нинішній владі.

Про це заявила народний депутат від «УДАРу», член української делегації Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«В резолюції вперше за всю історію членства України в Раді Європи жорстко засуджується тиск Росії на Україну та політичний і економічний шантаж з боку цієї країни. Асамблея нагадує Росії про її зобов'язання відмовитися від подібної політики», - зауважила Геращенко.

Вона підкреслила, що всі делегації країн-членів ПАРЄ добре поінформовані про порушення прав людини в Україні і цією резолюцією висловили своє обурення катуванням і тортурами по відношенню до українців з боку спецпідрозділів. «Українська делегація через дії влади була дуже близька до позбавлення її права голосу. І цей ризик залишається, бо на квітневій сесії дебати по ситуації в Україні продовжаться», - зазначила народний депутат.

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Геращенко підкреслила, що ПАРЄ висловила жорстку оцінку «контраверсійним і антипротестним» законам, які були ухвалені парламентом 16 січня та засудила спосіб їх ухвалення. Народний депутат наголосила, що резолюція є «серйозним міжнародним ляпасом нинішній влади, яка своєю бездумною політикою знищує не лише свою репутацію, але й імідж України».

Крім того, додала Геращенко, в ПАРЄ уважно слідкували за вчорашнім голосуванням у Верховній Раді і стурбовані тим, що ухвалений закон не враховує позиції протестувальників і опозиції.

«Українські депутати від опозиції наголошують, що «закон про заручників», який Партія регіонів проголосувала, вчергове не читаючи, лише поглиблює політичну кризу і протистояння і не вирішує проблему звільнення політичних в'язнів», - сказала депутат від «УДАРу».

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