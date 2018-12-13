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Посол США в Будапешті: якщо в України не вийде стримати Путіна, Угорщина опиниться на передовій

15:55, 13 грудня 2018
Політика
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США пояснили Угорщині важливість України у стримуванні російської агресії / Фото news.church.ua

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Як повідомляє Reuters, відповідну заяву зробив посол США в Будапешті Девід Корнштейн. У поширеній посольством заяві він зазначив, що зараз Росія більше, ніж будь-коли, «випробовує Захід».

За його словами, найкращим способом підтримки реформ в Україні буде діалог з Києвом, а не блокування співпраці України з НАТО.

Посол США попередив, що Угорщина, яка серйозно залежить від російських енергоресурсів та ядерних напрацювань, грає з вогнем, «заграючи з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Путін не зацікавлений у національному суверенітеті. Його бачення – неоімперське. Якщо Україну спіткає невдача, Угорщина виявиться на передовій російської агресії», - уклав він.

Нагадаємо, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензії до мовної статті українського закону про освіту.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 5 грудня заявив, що Угорщина продовжить блокування Комісії Україна – НАТО доти, "поки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".

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Теги: #Росія#Україна#НАТО#США