Посол США в Будапешті: якщо в України не вийде стримати Путіна, Угорщина опиниться на передовій

Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензії до мовної статті українського закону про освіту.

США закликали Угорщину нормалізувати відносини з Україною і припинити спроби блокувати співпрацю Києва з НАТО.

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Як повідомляє Reuters, відповідну заяву зробив посол США в Будапешті Девід Корнштейн. У поширеній посольством заяві він зазначив, що зараз Росія більше, ніж будь-коли, «випробовує Захід».

За його словами, найкращим способом підтримки реформ в Україні буде діалог з Києвом, а не блокування співпраці України з НАТО.

Посол США попередив, що Угорщина, яка серйозно залежить від російських енергоресурсів та ядерних напрацювань, грає з вогнем, «заграючи з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Путін не зацікавлений у національному суверенітеті. Його бачення – неоімперське. Якщо Україну спіткає невдача, Угорщина виявиться на передовій російської агресії», - уклав він.

Нагадаємо, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензії до мовної статті українського закону про освіту.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 5 грудня заявив, що Угорщина продовжить блокування Комісії Україна – НАТО доти, "поки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".