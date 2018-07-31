У Миколаївській області російську мову через суд позбавили статусу регіональної

У лютому цього року КСУ визнав закон «Про засади державної мовної політики» (відомий як «закон Ківалова-Колесніченка») таким, що не відповідає Основному закону.

Рішення Миколаївської облради від 7 вересня 2012 року, яке надало російській мові статус регіональної на території області, визнано Миколаївським окружним адмінсудом протиправним і нечинним.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, відповідний позов було подано першим заступником прокурора Миколаївської області.

Так, оскарженим рішенням облради з метою реалізації Закону України «Про засади державної мовної політики» було визнано, що на території Миколаївської області разом з українською мовою як державною діє російський мова як регіональна, і до неї застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов.

В той же час, Конституційний суд України у лютому цього року визнав закон «Про засади держвавної мовної політики» таким, що не відповідає Конституції України. У відповідності зі статтею 10 Конституції України, державною мовою України є українська мова.

Зазначається, що оскільки облрада самостійно не вживала заходів щодо приведення рішення у відповідність із законодавством, перший заступник прокурора області звернувся до суд уз позовом про визнання недійсним рішення облради щодо російської мови, як регіональної. Суд погодився з аргументами прокурора.

Нагадаємо, у квітні депутати Миколаївської обласної ради не проголосували за скасування регіонального статусу російської мови.

Нагадаємо, в лютому цього року Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (відомий як «закон Ківалова-Колесніченка») не відповідним Основному закону. Подання про конституційність закону надійшло до КСУ в липні 2014 року; у жовтні було відкрито провадження у справі щодо його відповідності Конституції.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що у 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, на якій у конкретному регіоні розмовляє не менше 10% жителів. Свого часу прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики " від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в. о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.