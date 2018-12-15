Порошенко звернувся до учасників об’єднавчого собору: від вас залежить майбутнє України та духовна незалежність від РФ

Президент заявив про колосальну відповідальність, яка лежить на учасниках Об’єднавчого собору.

Президент України Петро Порошенко звернувся до учасників об’єднавчого собору, від яких залежить майбутнє України та духовна незалежність від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на всеукраїнському православному об’єднавчому соборі у Софії Київській Порошенко сказав: «Звертаюся безпосередньо до всіх вас, учасників Собору, до ієрархів церков. Колосальна відповідальність в ці години лежить на вас. Держава зробила все, що могла. Тепер саме від вас і лише від вас залежить майбутнє України, майбутнє нашої великої нації наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії».

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.