Патріарх Філарет продовжить допомагати розбудовувати єдину помісну православну церкву в Україні - Епіфаній
18:38, 15 грудня 2018Політика
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Предстоятель єдиної православної церкви Епіфаній подякував Філарету за його діяльність.
Філарет продовжить почесно допомагати розвивати єдину помісну православну церкву \ фото УНІАН
Патріарх Філарет продовжить почесно допомагати розбудовувати єдину помісну православну церкву в Україні.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на Софійській площі перед вірянами після Об'єднавчого собору сказав предстоятель єдиної помісної православної церкви в Україні Епіфаній.
"Я хочу висловити подяку його святості святішому патріарху Філарету, який є нашим духовним наставником і буде надалі, почесно діючий, довічно допомагати нам спільно розбудовувати нашу єдину помісну українську православну церкву. Дякуємо вам, ваше святосте", - наголосив Епіфаній.
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