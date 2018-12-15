Патріарх Філарет продовжить допомагати розбудовувати єдину помісну православну церкву в Україні - Епіфаній

Предстоятель єдиної православної церкви Епіфаній подякував Філарету за його діяльність.

Патріарх Філарет продовжить почесно допомагати розбудовувати єдину помісну православну церкву в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на Софійській площі перед вірянами після Об'єднавчого собору сказав предстоятель єдиної помісної православної церкви в Україні Епіфаній.

"Я хочу висловити подяку його святості святішому патріарху Філарету, який є нашим духовним наставником і буде надалі, почесно діючий, довічно допомагати нам спільно розбудовувати нашу єдину помісну українську православну церкву. Дякуємо вам, ваше святосте", - наголосив Епіфаній.